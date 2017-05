Capacetes: FAOM pede flexibilidade na aplicação das novas regras

As novas normas técnicas relativas ao capacetes a que os motociclistas de Macau podem recorrer vão-se tornar efectivas a partir de 13 de Junho, mas a entrada em vigor das novas predisposições legais estão a preocupar a Federação das Associações dos Operários de Macau. Um dirigente da FAOM esteve ontem reunido com o director dos Serviços de Assuntos de Tráfego, com o propósito de transmitir a Lam Hin San as preocupações dos residentes relativamente às novas normas de segurança.

Leong Sun Iok instou o Governo a mostrar alguma flexibilidade, sobretudo no que toca ao rótulo com as características técnicas do produto que os capacetes terão obrigatoriamente que ter a partir de meados de Junho. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau sublinhou que o rótulo em questão – que pode ser colado no exterior do capacete ou cosido no interior do objecto – pode muito facilmente desgastar-se ou cair, condenando os motociclistas ou ao pagamento de multas ou à aquisição de um novo capacetes. No encontro que manteve com Lam Hin San, Leung Sun Iok instou o Governo a adoptar medidas flexíveis para das resposta à situação.