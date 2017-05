Arte de rua e teatro para todos os públicos, no fim-de-semana

O XXVIII Festival de Artes de Macau (FAM) apresenta este fim-de-semana um conjunto de espectáculos que abrangem diferentes linguagens e visam diferentes públicos. Os 110 anos do teatro chinês são assinalados com a peça “Feudos nas Terras do Oeste”, levada ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau pelo Teatro de Arte Popular Shaanxi. O grupo local Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra, por sua vez, apresenta “Canções de Migrantes”, com direcção e conceito da encenadora local, Jenny Mok. Já a Associação de Artes Pequena Montanha leva ao Edifício do Antigo Tribunal o musical infantil “Metamorfose sob a Noite Estrelada”. A Mostra de Espectáculos ao Ar Livre regressa ao cartaz do Festival de Artes com um conjunto de performances da responsabilidade de vários grupos locais, mas também de Taiwan e Hong Kong.

A narrativa decorre entre o período final da China Imperial e os primórdios da República, e tem como cenário a Planície dos Veados Brancos, na província de Shaanxi: “Feudos nas Terras do Oeste” é apresentada pelo Instituto Cultural como uma produção que “condensa, em palco, a vida absurda e realista de uma forma fiel ao romance original e com grande atenção aos detalhes, retratando uma resistência não sofisticada, inflexível e intransigente, apesar das difíceis condições do povo de Shaanxi”. A peça sobe ao Grande Auditório do Centro Cultural de Macau amanhã e no sábado, às 19h30.

Também este fim-de-semana, entre sexta e domingo, a Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra, apresenta “Canções de Migrantes”, o primeiro de três trabalhos sobre migrações criados pela encenadora local Jeny Mok. Tendo o teatro físico como veículo, a criadora parte da sua história familiar para reflectir sobre a realidade das migrações. A peça apresenta-se de sexta-feira a domingo, às 20 horas, nas Oficinas Navais nº1.

O entretenimento familiar também é contemplado no programa para este fim-de-semana. A Associação de Artes Pequena Montanha leva ao Edifício do Antigo Tribunal, no sábado e no domingo, às 15 e às 20 horas, o musical infantil “Metamorfose Sob a Noite Estrelada”. “Uma história sobre amor e sacrifício, que leva as crianças a investigar o amor incondicional entre pais e filhos”, pode ler-se no programa do FAM.

De regresso ao cartaz do festival está a habitual “Mostra de Espectáculos ao Ar Livre”, que nesta edição reúne performances de seis grupos de Macau, um de Taiwan e um de Hong Kong. De sexta-feira a domingo, a Praça do Iao Hon acolhe a partir das 18h30, três noites de teatro, palhaços, marionetas, música ‘a capella’, percussão ou dança.