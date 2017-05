Zhang Dejiang espera que AL conclua todas as leis até ao final da legislatura  

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional expressou ontem o desejo de que a Assembleia Legislativa possa terminar até ao fim da legislatura os diplomas em discussão. Ho Iat Seng promete empenho dos deputados na concretização dos trabalhos legislativos.

João Santos Filipe

Zhang Dejiang quer que a Assembleia Legislativa conclua os trabalhos sobre os dez diplomas que tem actualmente em mãos até ao final da presente legislatura. A revelação foi feita aos jornalistas pelo presidente do hemiciclo, Ho Iat Seng, após uma visita-relâmpago, na manhã de ontem, ao edifício do principal órgão legislativo do território.

“Ele [Zhang Dejiang] também frisou o facto da legislatura estar prestes a terminar e expressou a esperança que o trabalho da Assembleia Legislativa possa estar todo concluído até essa data”, disse Ho Iat Seng.

Embora não tenha sido mencionado nenhum diploma em específico, Ho Iat Seng explicou que as palavras do presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular também está a lei que altera o arredamento e que vai introduzir um limite nos aumentos das rendas: “Incluindo também esse diploma”, respondeu, após ser questionado sobre o tema.

Por sua vez, a Assembleia Legislativa, pela voz do seu presidente, assumiu o compromisso de fazer todos os esforços para concretizar o desejado deixado pelo presidente do Comité Permanente da APN: “Da nossa parte também estamos determinados a terminar o trabalho de apreciação de todos os diplomas até ao final da legislatura”, explicou.

Até meados de Agosto os deputados têm de discutir e aprovar dez diplomas, entre eles as leis do ensino superior, dos espaços comuns do condomínio e a relativa às novas regras do arrendamento. Caso os trabalhos de algum dos diplomas não sejam terminados a tempo, as leis necessitam de voltar a ser votadas na generalidade, voltando o processo legislativo ao ponto de partida.

Antes da visita à Assembleia Legislativa, Zhang Dejiang tinha estado numa palestra com diversas personalidades do território e representantes de diversas associações. No encontro foi abordado também o desempenho do hemiciclo e dos deputados, mas Ho Iat Seng sublinhou o facto do trabalho do órgão legislativo ter sido valorizado: “[No encontro] não falámos de nenhum diploma em específico, mas o presidente do Comité Permanente da APN valorizou o trabalho feito pela Assembleia Legislativa e o facto do artigo 23.º da Lei Básica [proibição de actos de traição à Pátria] ter sido regulamentado”, apontou.

A meio da manhã de ontem foi uma sala do Plenário vazia – à excepção de cerca de duas dezenas de repórteres situados num dos cantos do espaço – a que recebeu Zhang Dejiang. Além de Ho Iat Seng, esteve igualmente presente na curta visita o vice-presidente da AL, Lam Heong Sang, e o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On: “Foi uma visita na qual fizemos uma breve apresentação dos assentos da Assembleia Legislativa, o local onde se senta o presidente da Assembleia Legislativa, os deputados, a bancada para os média”, relatou Ho Iat Seng.

“A visita foi só à sala do Plenário por falta de tempo, depois tivemos uma sessão fotográfica e foi isso”, acrescentou o responsável.