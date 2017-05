Zhang Dejiang elogia Macau por regulação do artigo 23.º da Lei Básica

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional sublinhou ontem “o sucesso notável” alcançado pelo princípio “Um País, Dois Sistemas” e enalteceu o exemplo de Macau por ter aprovado a lei anti-subversão, em 2009. Zhang Dejiang instou ainda as individualidades presentes numa palestra, ontem realizada no Macau Dome a continuarem a privilegiar a estabilidade, a “evitar conflitos” e a ouvir as “reivindicações dos sectores”, “para evitar situações delicadas”. Tudo em prol do desenvolvimento.

Cláudia Aranda

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional Zhang Dejiang elogiou ontem o exemplo de Macau por ter regulado o artigo 23.º da Lei Básica e aprovado a lei anti-subversão em 2009. Zhang Dejiang sublinhou ainda “o sucesso notável” alcançado pelo princípio “Um País, Dois Sistemas desde a transferência da soberania de Macau para a República Popular da China, há 17 anos, “demonstrando a dinâmica deste mesmo princípio, cujos resultados não foram fáceis de atingir, trabalho que merece ser elogiado”.

Zhang Dejiang, falava ontem perante uma plateia de cerca de 120 individualidades, representantes de diversos sectores da sociedade civil do território na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, estrutura também conhecida por Macau Dome.

O responsável declarou estar satisfeito com os esforços de Macau para tornar a “segurança nacional“ prioridade desde a transferência da soberania para a República Popular da China em 1999, dizendo que Macau deve continuar a contribuir para “a defesa nacional” e para a promoção do princípio “um país dois sistemas”. O responsável enalteceu o patriotismo e o êxito do princípio “amor à pátria, amor a Macau”, que prevalecem na sociedade, assim como da implementação da Lei Básica, factores que constituem “razão para o sucesso”.

Marcaram presença nesta palestra os responsáveis pelas diversas tutelas do Governo e os deputados à Assembleia Legislativa, mas não na sua totalidade. Na sala onde se distribuíram os participantes na palestra, o PONTO FINAL notou a ausência de diversos deputados eleitos por sufrágio directo, entre eles os pró-democratas Au Kam San e Ng Kuok Cheong, e José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, que se encontra hospitalizado. Estiveram, no entanto, presentes os representantes de várias associações: a deputada e vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau fez uma intervenção, pedindo apoio do Governo Central para a formação de recursos humanos. Lei Cheng I, da Federação das Associações dos Operários de Macau e Associação Geral dos Operários também usou da palavra para descrever o papel das associações no desenvolvimento de Macau.

Considerável foi a presença de figuras destacadas da sociedade de Macau, como a antiga presidente da Assembleia Legislativa, Susana Chou, o presidente da Associação dos Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, o deputado Leonel Alves, o arquitecto Carlos Marreiros ou o empresário e magnata do jogo, David Chow.

Estabilidade e desenvolvimento

“A promulgação do artigo 23 da lei básica foi um aspecto que Macau concretizou”, sublinhou o número três na hierarquia de Estado chinesa, membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC). Conhecida também como a regulação do artigo 23.º da Lei Básica, a lei anti-subversão, que entrou em vigor em Macau em 2009, prevê e pune os crimes contra o Estado.

Segundo a imprensa de Hong Kong, o Governo local tentou em 2003 implementar o artigo 23.º da Lei Básica, mas acabou por recuar depois da oposição de deputados pró-democracia e activistas e de meio milhão de pessoas ter saído à rua em protesto, receando que Pequim fizesse uso desta lei para reprimir a dissidência naquela região.

Zhang Dejiang instou as individualidades presentes a continuarem a privilegiar a estabilidade, a “evitar conflitos”, a estarem atentos à “conjuntura política”, e a ouvir as “reivindicações dos sectores”, “para ajudar o Chefe do Executivo e o Governo da RAEM a evitarem situações delicadas”: “Tudo isso em prol do desenvolvimento da sociedade e da manutenção da estabilidade”, frisou. “Para alcançar o desenvolvimento é necessária uma sociedade estável, Macau é uma sociedade pequena, com pouca população, não pode haver complexidade, não pode haver complicações, não pode haver confusões”, disse Zhang. “Espero que vocês continuem a ter em conta o desenvolvimento, a prosperidade de Macau e continuem a apoiar o Chefe do Executivo e o Governo de Macau na governação conforme a lei. Não há nenhuma sociedade em que não há conflitos, mas o mais importante é conseguir as oportunidades e as medidas para enfrentar e solucionar esses conflitos e dificuldades”, acrescentou o presidente do Comité Permanente da Assembleia Legislativa.

O responsável realçou o pragmatismo dos residentes que procuram oportunidades ao associarem as vantagens do território às tendências de desenvolvimento do país. Zhang lembrou, no entanto, que há, cada vez mais, países e regiões que querem “andar no expresso do desenvolvimento da China”, acrescentando que Macau, como Região Administrativa Especial que é, não precisa de ir para a fila, como ainda tem bilhete gratuito para o expresso, em lugar reservado pelo Governo Central, entrando pelo canal VIP”.

Zhang Dejiang complementou a sua palestra referindo que o Governo Central atribuiu sempre importância e preocupação ao desenvolvimento de Macau, que Pequim apoia Macau no planeamento geral e científico dos 85 quilómetros quadrados de águas territoriais, no reforço da protecção e da gestão da utilização marítima, na promoção do desenvolvimento da economia marítima e ainda nos contactos entre as populações. Neste momento, os serviços competentes estão a optimizar as medidas, nomeadamente os vistos para os residentes da China Continental.