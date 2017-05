Union Pay: Acções das operadoras em quebra após anúncio de novas medidas

As acções das operadoras do jogo Las Vegas Sands, Wynn Resorts e Melco Resorts & Entertainment sofreram quebras no mercado norte-americano, na segunda-feira. A derrapagem constitui a reacção dos mercados ao anúncio de que o Governo tenciona instalar tecnologia de reconhecimento facial nos terminais electrónicos de levantamento de dinheiro para cartões da UnionPay emitidos por entidades bancárias da República Popular da China.

Na sessão de segunda-feira, de acordo com o portal Investor’s Business Daily, as acções da Melco registaram uma quebra de 4 por cento, as da Las Vegas Sands – empresa mãe da Sands China – caíram 2,6 por cento e as acções da Wynn Resorts registaram uma diminuição de 1,4 por cento.

Esta é uma consequência dos receios que a medida, que é direccionada aos jogadores do Continente, pode impulsionar ao nível da redução dos montantes apostados em Macau. De acordo com os dados do South China Morning Post, os levantamentos nas máquinas de multibanco de Macau rondam rondam os 10 mil milhões de dólares de Hong Kong.

“A história diz-nos que, se por um lado, a medida pode criar uma alteração à tendência de crescimento a curto-prazo no segmento do mercado de massas, por outro os jogadores chineses têm muito recursos na altura de tirar o dinheiro do Interior da China”, escreveu Harry Curtis, analista da empresa de serviços financeiros Instinet LCC, no último relatório sobre o mercado de Macau, de acordo com a Bloomberg.

De acordo com a mesma fonte, para o banco de investimento JP Morgan a medida não vai ter um grande impacto no sector do jogo de Macau mas tem como consequência negativa “recordar aos investidores o quão vulnerável o sector é perante as alterações do regulador”.

Entre Janeiro e Abril, o sector do jogo registou um crescimento de 16,3 por cento face ao período homólogo de 73,5 mil milhões de patacas para os 83,6 mil milhões.