União Europeia dá o mote a duas conferências em Macau

A Fundação Rui Cunha promove hoje, pelas 18h30, a conferência “The European Union’s Common Commercial Policy After Lisbon” (As Políticas Comerciais Comuns da União Europeia Após Lisboa). Catherine Titi, investigadora do French National Center for Scientific Reasons e Fernando Dias Simões, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau serão os oradores de uma conversa que será moderada por José Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau.

Na segunda-feira o Programa Académico da União Europeia para Macau promove na Universidade de Macau uma conferência sobre o Brexit que terá como orador Martin Holland, professor especialista na área do desenvolvimento da integração europeia.