Uma foto por dia

A Musa e o Bardo: Uma estudante indiana dá corpo a uma dança inspirada num poema de Rabindranath Tagore, em Calcutá, durante a cerimónia com que a cidade assinalou o 156.o aniversário do nascimento do poeta indiano, Prémio Nobel da Literatura. Poeta, novelista, músico e dramaturgo, Tagore transformou a literatura e a música bengali no final do século XIX e no início do século XX. Em 1913, o escritor indiano tornou-se o primeiro autor não-europeu a vencer o Prémio Nobel da Literatura. EPA/PIYAL ADHIKARY

