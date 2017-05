Taijiquan e cantorias. Zhang Dejiang visitou centro de apoio à família

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular visitou também durante a tarde de ontem um dos centros de apoio à família da Associação Geral das Mulheres de Macau, numa iniciativa que teve a antiga deputada Tina Ho como cicerone. A presidente do organismo explicou a Zhang Dejiang a natureza dos serviços prestados pelo Centro de Apoio à Família “Alegria em Abundância”. O n.º 3 da hierarquia de Estado assistiu a uma aula de taijiquan e entoou uma música patriótica em conjunto com as crianças que frequentam o centro, tendo rematado a visita com a oferta de um equipamento de áudio e um projector à instituição.

