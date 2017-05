Subir à Torre para avistar a travessia  

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, assistiu na tarde de ontem a uma apresentação relativa ao progresso registado na construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A iniciativa decorreu na Torre de Controlo do Edifício do Grande Prémio. Segundo uma nota emitida pelo Gabinete de Comunicação Social, no mesmo local foi ainda projectado um vídeo sobre o andamento da construção do Posto Fronteiriço de Macau, que incluiu uma demonstração da obra, em realidade virtual, sobre a situação actual da ilha artificial da mesma ponte e a respectiva via de acesso. Mais tarde, o responsável e a comitiva que o acompanhou subiriam ao terraço da Torre de Controle, para avistar a ponte com recurso a binóculos.

Aos órgãos de comunicação social apenas foi permitido acompanhar a última parte da visita, quando Zhang Dejiang se deslocou ao topo da Torre de Controlo do Edifício do Grande Prémio para observar o andamento das obras na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Depois de chegado ao terraço da estrutura, pelas 16h15, o também membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, observou durante cerca de um minuto, através de binóculos, uma ponte que dificilmente se avistaria, dado o smog cerrado, acompanhado do coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Chau Vai Man.

Presentes na recta final da visita – que não se estendeu para lá dos cinco minutos – estiveram também o Chefe do Executivo, Chui Sai On, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, e o director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek. À imprensa, circunscrita a um pequeno espaço no mesmo terraço, delimitado por uma fita vermelha, não foram feitas quaisquer declarações, nem foi permitido colocar questões. S.G.