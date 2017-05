Song Pek Kei e Zheng Anting elogiam recados de Zhang Dejiang aos deputados

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, esteve ontem reunido com os deputados à Assembleia Legislativa, tendo proferido um pequeno discurso na ocasião. Por motivos de agenda o n.º da hierarquia de Estado da República Popular da China não conversou a título individual com os deputados. Abordada pela emissor em língua chinesa da Rádio Macau, Song Pek Kei lamentou o facto de não ter tido a oportunidade para trocar impressões com Zhang, mas mostrou-se agradada com o conteúdo do discurso proferido pelo presidente do Comité Permanente da ANP, nomeadamente com “as três esperanças” evocadas por Zhang Dejiang.

A deputada considera pertinente a observação feita pelo n.º 3 da hierarquia de Estado relativamente à missão e à responsabilidade dos deputados e reconheceu que o papel da Assembleia Legislativa passa pela promoção de um maior trabalho a nível legislativo, até porque “boas leis” – disse Song Pek Kei à emissora em língua chinesa da Rádio Macau – são sinónimo de boa governação.

Já Zheng Anting evocou o reparo feito por Zhang Dejiang relativamente à necessidade de acelerar os trabalhos legislativos que a Assembleia Legislativa tem em mãos.

Zheng Anting lembra que uma boa parte dos diplomas em vigor no território datam do período de Administração Portuguesa e, como tal, correm o risco de estar desactualizados. O deputado defende que a Assembleia Legislativa deve ter a iniciativa de impulsionar o processo de revisão e actualização dos diplomas mais antigos. No discurso que proferiu perante os deputados, Zhang Dejiang defendeu que as leis devem ser “boas” e beneficiar a população de Macau.