Rão Kyao lança novo álbum na sexta-feira

O novo álbum de Rão Kyao, “Aventuras da Alma”, chega esta sexta-feira aos escaparates das lojas da especialidade. O disco remete para uma festa de Verão numa aldeia, revisitando diferentes tradições, como a hindu, a cigana, a helénica e a africana, de acordo com um comunicado a que a Lusa teve acesso. “Aventuras da Alma”, gravado em Março nos estúdios Canoa, tem produção de Jorge Quintela e do próprio Rão Kyao, e as suas composições exercem o “magnetismo de transportar para uma outra dimensão”.

Rao Kyao, recorde-se, gravou em 1999 composições próprias com a Orquestra Chinesa de Macau, com o propósito de ilustrar através da música os 450 anos de presença portuguesa no território. O trabalho produzido na altura pelo músico português, que este ano completa 70 anos, está imortalizado no álbum “Junção”.