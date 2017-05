Pyongyang elogia liderança e capacidade de resistência de Kim Jong-un

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte elogiou esta terça-feira a liderança de Kim Jong-un e a sua capacidade de resistência face aos Estados Unidos, um ano após ter sido nomeado presidente do partido único do país.

Num texto publicado para assinalar o primeiro aniversário da nomeação de Kim Jong-un como presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), a agência noticiosa estatal KCNA elogia as conquistas do jovem líder, argumentando que o país tem resistido às “provocações de guerra” dos Estados Unidos e às sanções impostas pela comunidade internacional.

“Os Estados Unidos e os seus seguidores uniram-se nas suas maiores manobras de provocação de guerra nuclear e maquinaram um plano de pressão e sanções para nos roubar tudo o que amamos. Mas a nossa linha de defesa é uma fortaleza inexpugnável”, escreveu a KCNA.

Kim foi nomeado presidente do partido único da Coreia do Norte em 9 de Maio de 2016, no último dia do VII Congresso dos Trabalhadores, o primeiro que o país asiático realizou num intervalo de 36 anos.