Número de hotéis premiados por gestão verde aumenta 6 vezes em 10 anos

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) atribuíu louvores e distinções a 27 unidades hoteleiras no âmbito da 10.a edição do “Prémio Hotel Verde Macau”. Os hotéis vão ao encontro das directrizes de gestão verde promovidas pelo Executivo. O número de unidades hoteleiras galardoados ao longo dos últimos dez anos cresceu de oito, na primeira edição, para os actuais 47, o que representa um aumento de aproximadamente seis vezes. O número total de instalações hoteleiras em Macau cresceu 40 por cento durante o mesmo período, informa a DSPA num comunicado enviado às redacções.

A DSPA adianta ainda na mesma nota de imprensa que 11 dos hotéis vencedores se estrearam no concurso e que duas unidades hoteleiras económicas ganharam um certificado de medidas básicas. Por outro lado, houve uma novidade na edição deste ano, com sete hotéis a arrecadarem o prémio de honra, o mais importante entregue ao abrigo da iniciativa. O organismo diz ainda que pretende organizar, no próximo mês, uma cerimónia de entrega de prémios.

“Estes hotéis obtiveram, também, um sucesso significativo em diversas áreas, nomeadamente na redução de resíduos e na conservação energética, na redução de resíduos de cozinha, no controlo de ruído perturbador, bem como no controlo de poluição resultante dos transportes e da luz”, explica a DSPA, que regista ainda o aumento da articulação com o Governo.

Quanto aos resíduos alimentares, todos os hotéis implementaram soluções para a sua redução e elaboram projectos de gestão ambiental nesse sentido.

Segundo a DSPA, a atribuição de prémios, “para além de poder ajudar os hotéis a economizar n capítulo dos custos operacionais e a elevar a sua imagem verde, também poderá introduzir o desempenho ecológico tanto dos clientes dos hotéis como da sociedade.”