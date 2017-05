Novo Macau quer reforma política e eleições por sufrágio universal

A Associação Novo Macau entregou ontem uma petição na Assembleia Legislativa (AL) em que pede ao Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, o início de um processo de reforma política que resulte na implementação do sufrágio universal como método preferencial para a escolha dos deputados à Assembleia Legislativa e para a eleição do Chefe do Governo.

No documento, a associação instou também o Governo Central a respeitar o direito à escolha por parte dos cidadãos de Macau e a continuar a permitir que os assuntos internos sejam tratados exclusivamente pelos residentes da RAEM.

De acordo com o portal Macau Concealers, a Associação Novo Macau destacou que o Governo evita o diálogo e oprime as exigências sociais, tenta ocultar a corrupção interna e desperdiça os recursos do erário público. O organismo defende ainda que existe uma colisão caótica entre o Executivo e o sector dos negócios.