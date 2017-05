Ng Kuok Cheong e Au Kam San iniciam recolha de assinaturas

Na tarde de ontem os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San iniciaram, junto ao Mercado Vermelho, o processo de recolha de assinaturas necessárias à formalização das respectivas candidaturas à Assembleia Legislativa. Várias pessoas que se encontravam no local pararam para falar com os possíveis futuros candidatos. Durante os próximos três dias os deputados irão continuar a campanha junto do Edifício da Administração Pública, na Rua do Campo e do balcão do Banco Nacional Ultramarino, na zona do Iao Hon.

Ng Kuok Cheong e Au Kam San vão liderar duas candidaturas independentes e no total esperam recolher mil assinaturas. São necessárias entre 300 a 500 assinaturas para que cada candidatura se torne elegível: “Não é difícil (recolher assinaturas suficientes), normalmente nós sentamo-nos aqui e muitos cidadãos fazem-nos chegar o seu apoio. Não é difícil recolher centenas de assinaturas e de acordo com experiências prévias, se não o conseguirmos num dia, então será em dois ou três”, disse Au Kam San ao PONTO FINAL.

O deputado mostrou-se confiante na reeleição: “Se tivermos o apoio dos nossos cidadãos então conseguimos (ser reeleitos) e deve correr bem, estou confiante”, sublinhou.

Au Kam San revelou que o segundo lugar na lista que vai encabeçar deverá ser ocupado por Chan Kuok Keong, um jovem que tem colaborado com o escritório dos deputados e é também um membro da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau. Ao PONTO FINAL, Au Kam San disse ainda que Leong Pok Man, também na casa dos 20 anos e membro da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau, será o número dois na lista de Ng Kuok Cheong. O deputado sublinhou, no entanto, que o terceiro nome na sua lista ainda não estava confirmado.

Este ano, Ng Kuok Cheong e Au Kam San não irão concorrer nas listas afiliadas à Associação Novo Macau, mas Au não se revelou preocupado relativamente a esta questão: “Independentemente da associação pela qual nos candidatamos, temos de cuidar dos jovens e nós temos estado no círculo político durante muitos anos. É a nossa responsabilidade incentivar os jovens. Quando estive na Associação Novo Macau aceitei o Jason Chao na minha lista (2009) e depois o Sulu Sou em 2013. Ambos tinham por volta de 20 anos e agora continuamos a aceitar jovens com mais de 20 anos para aumentarem as suas experiências”, explicou Au.

Questionado quanto à possibilidade de a Associação Novo Macau lhes poder vir a roubar eleitorado, Au Kam San disse não temer a possibilidade: “Os jovens na Associação Novo Macau, se conseguirem expandir a sua própria influência e aumentar a liberdade de Macau, nós iremos apoiá-los. Nós não estamos a procurar tirar recursos deles mas sim fazer que mais pessoas concordem com a abertura e a democracia e é isto o mais importante.”

Ng Kuok Cheong disse que os deputados tencionam fazer chegar as assinaturas à CAEAL até ao final deste mês. E.G