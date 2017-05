Moon Jae-In venceu presidenciais sul-coreanas

Moon Jae-In, antigo advogado especializado na defesa dos direitos humanos, venceu confortavelmente as eleições presidenciais que ontem se realizaram na Coreia do Sul, indica uma sondagem à boca das urnas.

Grande favorito nas sondagens, Moon, candidato do Partido Democrático, obteve 41,4 por cento dos votos, de acordo com uma sondagem realizada por três cadeias televisivas.

O conservador Hong Joon-Pyo, do Partido da Liberdade – a formação política da ex-presidente Park Geun-hye – ficou a uma considerável distância, com 23,3 por cento dos votos, seguido do centrista Ahn Cheol-Soo, do Partido Popular, com 21,8 por cento.

Estas eleições antecipadas devem-se à deposição de Park Geun-hye a 10 de Março devido à sua implicação no chamado caso “Rasputine”. A ex-presidente está actualmente em prisão preventiva.

O escândalo conhecido por “Rasputine” centra-se em Choi Soon-Sil, uma amiga da ex-presidente, suspeita de ter usado pessoas para obrigar os grandes grupos industriais do país a “doar” quase 70 milhões de dólares a duvidosas fundações por si controladas.

Cerca de 42,4 milhões de sul-coreanos foram chamados às urnas para escolher entre 13 candidatos o futuro presidente da República para um mandato de cinco anos.

