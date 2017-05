Licenciatura em Contabilidade do IPM recebe acreditação internacional

A licenciatura em Contabilidade ministrada pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM) foi aprovada pelo Conselho para a Acreditação de Qualificações Académicas e Vocacionais de Hong Kong (HKCAAVQ, na sigla inglesa), depois de ter sido analisada por um painel de especialistas.

Com a aprovação por parte do HKCAAVQ, “os licenciados deste programa ficam isentos de diversos exames profissionais que seriam necessários para obter as qualificações para se tornarem aptos a desempenhar funções em organizações locais e internacionais”, lê-se num comunicado enviado pelo IPM às redacções.

Os resultados da avaliação, que arrancou em Novembro do ano passado, mostram que o programa vai ao encontro das referências internacionais e dos critérios da acreditação tidos como critérios-padrão. De acordo com a nota enviada pelo estabelecimento de ensino superior, este é o primeiro curso universitário no campo de estudos de contabilidade que passou numa avaliação académica internacional em Macau.