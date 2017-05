Japão: A terra tremeu em Okinawa

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter sacudiu esta terça-feira o sul do Japão, sem que tenha sido emitido um alerta de tsunami. O terramoto ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros ao largo da pequena ilha de Miyako, a sul de Okinawa, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a actividade sísmica mundial.

As autoridades não reportaram até ao momento a ocorrência de vítimas ou danos materiais.

A Agência Meteorólogica do Japão (JMA) informou, por seu turno, da ocorrência de dois sismos, de magnitude 6,4 e 5, na mesma zona, com epicentro localizado no mar, a cerca de 250 quilómetros de Naha, Okinawa, separados por aproximadamente dez minutos.