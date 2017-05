IPIM leva cinco empresas portuguesas a feira de restauração e hotelaria

Cinco empresas portuguesas integraram a delegação de empresários e empreendedores do território que o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau levou anteontem à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, no âmbito da abertura da 16.a edição da HOFEX, uma das maiores feiras internacionais direccionada para os sectores da restauração e da hotelaria.

Para além de se terem feito representar na sessão inaugural do certame, as cinco empresas lusas integram também o pavilhão que representa o território na HOFEX. Com uma área de 252 metros quadrados, a representação da RAEM serve de montra também a 18 empresas do território. Em exibição até amanhã no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong estarão produtos como vinho e café, massas chinesas, souvenirs gastronómicos ou equipamentos para cozinha. A HOFEX atraiu este ano, de acordo com uma nota de imprensa do IPIM, cerca de 2500 expositores e 50 mil compradores profissionais.