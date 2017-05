Um homem foi ontem internado de urgência, após ter desmaiado na sua habitação, situada nas Moradias Económicas Bloco de Realojamento, na zona do Canal das Hortas. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, quando chegaram ao local, as autoridades detectaram que os níveis de monóxido de carbono libertados pelo esquentador, instalado na casa-de-banho, atingiam o valor de 200 PPM, um valor considerado de risco.

