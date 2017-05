A explosão de dois engenhos explosivos esta terça-feira num centro comercial de Pattani, no sul da Tailândia, não afectou nenhum residente do território, garantiu ontem o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo em comunicado. O organismo assegura que está a acompanhar o desenvolvimento da situação no local e informou que até ao final do dia de ontem não tinha recebido qualquer pedido de ajuda ou de assistência.

