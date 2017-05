Fama entre provetas. Investigadora macaense está na final de concurso internacional de popularização científica

É uma das competições de popularização científica mais respeitadas pela comunidade científica à escala internacional e tem como fim a explicação, de forma simples e clara, de conceitos científicos complexos. Olga Sin, natural de Macau, foi seleccionada para a final internacional do FameLab agendada para o próximo mês, no Reino Unido.

Joana Figueira

Olga Sin, investigadora macaense radicada na Alemanha, cativou em três minutos o júri e a assistência de uma competição que tem como fim “despertar a curiosidade e entreter” através da desconstrução e descomplexificação de conceitos de Ciência, Tecnologia e Engenharia. Sin encontra-se actualmente em Münster, Alemanha, a realizar o seu pós-doutoramento no Instituto de Biomedicina Molecular Max Planck, e venceu no final do mês passado a fase final do concurso FameLab daquele país. A investigadora garantiu lugar cativo na grande final internacional da competição, que decorrerá em Junho, no Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, localidade onde o concurso foi pela primeira vez disputado em 2005.

O FameLab destaca-se no panorama internacional dos concursos de Ciência e levanta questões “bizarras ou pertinentes” que são explicadas de uma forma simples e muitas vezes descontraída para que sejam quebradas as barreiras que afastam ciência, cientistas e sociedade em geral. Em 2007, o certame passou a contar com a parceria da British Council, facto que projectou a competição para o palco global. Nos Estados Unidos, por exemplo, cabe à NASA acolher e organizar o FameLab.

Nascida no território, Olga Sin está entre os 31 finalistas que se distinguiram nas competições de cariz nacional, depois de apresentar dois dos seus projectos de investigação, que abordam o complexo campo das doenças neurodegenerativas. A investigadora tomou conhecimento da competição quando ainda estudava em Portugal, contudo a “motivação ou a coragem” faltaram-lhe para encarar o desafio. Olga Sin viveu em Macau até aos 13 anos, quando se mudou para Portugal e, depois da licenciatura em Biologia Celular e Molecular na Universidade Nova de Lisboa, prosseguiu os seus estudos académicos na Holanda e, agora, na Alemanha.

As exigências actuais do ensino levaram-na a reconsiderar a participação no FameLab: “Quando me mudei para a Alemanha para fazer o meu pós-doutoramento [há um ano], concorri a bolsas de investigação e, hoje em dia, um dos requerimentos de avaliação para conseguir estas bolsas é a participação activa do cientista em comunicação da Ciência com o público em geral e não apenas em conferências ou encontros científicos. Portanto, juntou-se a oportunidade à motivação de querer partilhar uma paixão e foi um acontecimento feliz”, explicou a investigadora ao PONTO FINAL.

As semi-finais e a final do FameLab International estão agendadas para os dias 7 e 8 de Junho no Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido.

AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS: O QUE SÃO E PORQUE OCORREM ?

“O meu interesse é investigar doenças neurodegenerativas, mas eu faço-o não de uma perspectiva clínica – não interajo com pacientes –, mas sim através da investigação que parte de uma perspectiva básica ou fundamental. Ou seja, estudo quais são os mecanismos a nível celular e molecular”, esclarece Olga Sin.

Na fase regional do FameLab na Alemanha, que decorreu a 23 de Março em Bielefeld, a investigadora procurou desmistificar “o conceito celular do que acontece no cérebro de pacientes com doenças neurodegenerativas, como Parkinson ou Alzheimer”, que afectam pessoas de todas as idades e resultam da degeneração progressiva ou na eventual morte de neurónios, as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso.

Já na fase final – que teve lugar na mesma cidade no dia 27 do mesmo mês – a apresentação da investigadora macaense centrou-se no processo científico: “Foi uma tentativa de explicar como, por que meios – sem utilizar seres humanos – podem ser vistos ou estudados os mecanismos celulares que deixam de funcionar”, explicou a cientista. “Apresentei a ideia de que, sem utilizarmos seres humanos, é possível copiar certas características que acontecem em minhocas, seres que não têm esqueleto, não têm coração e, acima de tudo, não têm um cérebro. Portanto, quis apelar à curiosidade do público, de como é possível estudar doenças cerebrais num organismo-modelo que não tem um cérebro”, disse Olga Sin ao PONTO FINAL.

Mas qual é a correlação entre as minhocas e os seres humanos? Podem ser comparados? A cientista afirma que “é possível porque podemos copiar uma certa característica que vemos nos pacientes com Alzheimer e com Parkinson, que se chama agregação de proteínas, para as minhocas.” E explica os fundamentos da sua abordagem: “Quando copiamos essa propriedade, um dos testes que podemos fazer para medir a toxicidade dessa agregação de proteínas é ver como é que as minhocas ‘dançam’. Quando as minhocas são jovens, têm pouca quantidade destes agregados proteicos e, portanto, movimentam-se muito. Mas à medida que vão envelhecendo, vão acumulando estes agregados proteicos e, tal como as pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas, começam a mostrar dificuldades de movimento e é aí que, ao medir o número de vezes que, enfim, ‘dançam’, podemos medir a toxicidade, qual é o impacto destas proteínas em termos da longevidade do animal e por aí fora”, detalha.

“É IMPORTANTE QUE OS CIENTISTAS PARTILHEM AQUILO QUE FAZEM COM O PÚBLICO”

Alcançar o primeiro lugar pela votação do júri e do público que assistiu à fase final em Bielefeld “pode ser visto de várias perspectivas”, assume Olga Sin. “É importante que os cientistas partilhem aquilo que fazem com o público, miúdos e graúdos. Em primeiro lugar, porque [a Ciência] é um investimento e, portanto, há uma certa obrigação – em forma de retribuição – em partilhar aquilo que fazemos com os outros”, salienta.

Quanto ao impulso que o certame pode trazer à sua carreira profissional, a investigadora considera que “vai ajudar bastante porque esta oportunidade permite partilhar uma paixão” e “também ajuda à candidatura a futuras bolsas de investigação a que um cientista queira concorrer.”