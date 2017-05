Economia chinesa vai continuar a abrandar, estima FMI

O ritmo de crescimento da economia chinesa continua a abrandar e deverá crescer 6,6 por cento, em 2017, à medida que Pequim enceta uma transição para um modelo económico baseado no consumo interno, afirmou esta terça-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI).

“O crescimento chinês continuará a desacelerar na sua transição para uma economia mais baseada no consumo”, afirma o FMI, no seu último relatório sobre a economia na região Ásia-Pacífico. “No entanto, apesar do abrandamento, a China continuará a liderar o crescimento mundial, representando um terço do total”, acrescenta o organismo liderado pela francesa Christine Lagarde.

Segundo o relatório apresentando pela instituição, o Produto Interno Bruto chinês vai crescer 6,6 por cento, em 2018, e 6,2 por cento, em 2019.

Os especialistas do FMI crêem que a transição terá “efeitos negativos” a curto prazo para a maioria dos países exportadores, como a Coreia do Sul ou a Malásia, mas que trará benefícios a longo prazo.

O abrandamento dos grandes investimentos e importações chinesas, que compra actualmente 40 por cento dos metais e 10 por cento do petróleo no mundo, afectarão os preços das matérias primas, segundo o relatório.

O índice de preços ao consumidor cresceu no país asiático 2 por cento em 2016, e em 2017 deverá aumentar 2,4 por cento.

O Fundo Monetário Internacional adverte ainda para alguns riscos para a economia chinesa, como o envelhecimento da população, um fenómeno que partilha com grande parte da região, e a tendência proteccionista dos Estados Unidos: “A tensão acrescida e a incerteza no clima do comércio mundial poderia afectar negativamente as exportações da Ásia e Estados Unidos”, nota a instituição.