Demonstrar a vitalidade e força da União Europeia para enfrentar os problemas do presente e futuro

O Programa Académico da União Europeia para Macau (EUAP na sigla inglesa) não deixou passar em branco o Dia da Europa, celebrado anualmente a 9 de Maio. Seis especialistas estiveram ontem reunidos na Universidade de Macau, num seminário onde se reflectiu sobre as metas alcançadas e os desafios futuros da instituição.

Numa altura em que a União Europeia enfrenta obstáculos de várias frentes – sejam elas políticas, económicas, sociais, de segurança ou migratórias – não falta quem aponte críticas à instituição e lhe ateste o óbito. José Sales Marques, Luís Pessanha, Paulo Canelas de Castro, Rostam Neuwirth, Sten Verhoeven e Alexandr Svetlicinii demonstraram ontem, na Universidade de Macau, que a União Europeia ainda se mantém viva e com força para enfrentar os problemas do presente, mas também do futuro. Mais do que enaltecer as conquistas alcançadas ao longo dos 60 anos que decorreram desde a criação da então Comunidade Económica Europeia, os especialistas apresentaram soluções para os problemas que têm afrontado a União Europeia nos últimos anos.

Quando a questão são as grandes conquistas alcançadas no quadro da União Europeia, uma das respostas que é geralmente colocada em cima da mesa é a criação do espaço Schengen. Foi José Sales Marques, o presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, quem defendeu o mecanismo que considera ser “um dos melhores símbolos da integração europeia” e um “elemento fundamental de construção da identidade europeia”. O especialista recordou algumas das viagens que realizou com alunos chineses até à Europa e contou que “algumas das melhores memórias que têm passam pela facilidade de circular dentro do espaço europeu sem terem que mostrar o passaporte sempre que mudavam de país”.

O espaço Schengen tem, no entanto, sido apontado como uma das causas para a perpetuação de ataques terroristas dentro do espaço europeu pelos movimentos de extrema direita. Sales Marques saiu novamente em defesa do mecanismo que considera ser uma “vítima dos movimentos populistas que levantam problemas que não são os reais”.

O modelo encontrado pela União Europeia (UE) de combate ao terrorismo mereceu elogios da parte de Sten Verhoeven, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau que o considerou mesmo “um modelo para lidar com o terrorismo internacional”. O académico salientou os mecanismos legais criados pela instituição que salvaguardam os direitos humanos fundamentais, por oposição ao modelo americano de combate ao terrorismo através das armas e da guerra.

Por outro lado, o académico, especialista em crises migratórias, não poupou críticas em relação ao método de actuação europeu quanto ao êxodo de refugiados em direcção à Europa que considerou ser “sem visão e pobremente executado”. Sten Verhoeven lembrou que o sistema de quotas, apesar de ter sido acordado entre os estados membros, nunca chegou a ser implementado devido à “relutância” de alguns membros motivados por “razões hediondas” de não aceitar “imigrantes devido às suas origens religiosas”: “A União Europeia deve mostrar liderança e enfrentar as causas da migração. O que eles estão a fazer é controlar o fogo e não a extingui-lo”, rematou o académico.

A mesma oposição foi defendida por José Luís Sales Marques, que recriminou os estados membros por não se mostrarem capazes de “cumprir com as obrigações internacionais de lidar com a crise dos refugiados”. O presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau condenou o modo como o movimento de refugiados foi “adulterado” para ser designado de “movimento de imigração ilegal” e consequentemente transformado numa “crise de fronteiras externas da União Europeia”.

Educação como a chave para o futuro

Não foram apenas de críticas à instituição que se ocuparam os oradores. Sobre a mesa estiveram também os desafios futuros e as soluções para os ultrapassar. Rostam Neuwirth, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, defendeu um regresso aos princípios basilares da instituição, que considera merecerem uma análise para solucionar o problema de identidade com o qual a União Europeia se depara. O académico apontou uma maior aposta na educação como “a principal chave para a solução dos problemas europeus”, salientando o programa de mobilidade universitário Erasmus, um mecanismo que, assegura, lhe mudou a vida.

O programa Erasmus foi também defendido pelo seu colega Sten Verhoeven que recordou que, na altura do referendo sobre o Brexit, os seus alunos de Erasmus de nacionalidade inglesa se prontificaram a votar a favor da permanência do Reino Unido no bloco europeu: “Eram estudantes que tinham viajado na Europa, que tinham estudado noutro país e aproveitaram os benefícios de pertencer à União Europeia” conta o professor.

Quando questionado sobre uma eventual revogação do Brexit, Paulo Canelas de Castro, moderador da sessão, levanta dúvidas quanto a essa possibilidade devido a “todo o discurso que tem sido praticado e o facto de se levar a sério a vontade popular”. Contudo, o também membro do Comité de Gestão do EUAP, assume que “uma parte muito significativa da sociedade britânica apercebeu-se que abriu uma caixa de Pandora e não faz ideia de qual é o resultado aqui esperado.”

No seminário houve ainda espaço para debater as relações entre a China e a União Europeia, aplaudidas por José Luís Sales Marques: “As relações passaram de um estado de grandes expectativas, particularmente do lado chinês em relação aos problemas de abertura, para uma abordagem mais realista na qual a China está a resolver os problemas de forma mais madura”, considerou o economista.

CVN