Dar voz aos refugiados através do teatro físico  

O grupo de Teatro Areia Preta apresenta entre sexta-feira e domingo, sempre pelas 18h30, o espectáculo “Moon’s Light” na praça do Iao Hon. É através da conjugação entre música, acrobacias e movimento constante que o grupo evoca a crise dos refugiados sírios, transportando para Macau um drama que continua a afectar milhares de pessoas.

Um espectáculo marcadamente físico que junta em palco música, acrobacias e técnicas próprias das performances de rua foi a forma encontrada por Maíra Belati e Antonio Martinez para transportar para Macau a guerra na Síria e o êxodo de milhares de pessoas que lhe é inerente. Os criadores da peça instam o público a acompanhar a viagem de um grupo de imigrantes que procuram fugir do conflito e procuram a todo o custo chegar à Europa, onde esperam encontrar melhores condições de vida.

A epopeia dos refugiados da Síria e o longo percurso que se vêm obrigados a percorrer até aos campos de acolhimento europeus é perpetuada em palco através de teatro físico. A opção, explica Maíra Belati, é a que melhor transmite a coragem e a incerteza associadas à gesta de quem procura chegar à Europa: “Queremos transmitir a emoção ao público das pessoas que saem da sua própria casa, que deixam para trás muitíssimas coisas e vão em busca de algo e não sabem o que vão encontrar”, explica Maíra Belati.

A força motriz para a conceptualização da peça surge por este ser um tema de grande actualidade que “todo o mundo deveria questionar”:“Qualquer um se pode ver nesta realidade por causa de uma diferença política ou por causa de um atentando”, defendeu Antonio Martinez, em declarações ao PONTO FINAL.

A incerta viagem é marcada pela explosão de uma bomba que obriga as personagens a enfrentar os seus medos. O engenho parece ter o condão de eliminar os resquícios de esperança que ainda sobravam ao grupo, até que lhes surge um anjo que eleva a personagem principal e lhe oferece uma nova perspectiva do mundo.

Em palco, juntam-se a Maíra Belati e a Antonio Martinez os actores Duarte Esmeriz e Marilou Tagadiad. Mel Davis e Natasha Yellow Star são as artistas responsáveis pelas acrobacias aéreas, que estarão a sobrevoar o palco enquanto dura o espectáculo. Em cima dos andarilhos estarão Bruno Martinez e Winson Lei.

O espectáculo começou a ser pensado em Novembro com um “brainstorm” em que se discutiu o conteúdo, mas também a forma do espectáculo: “Conversamos sobre as realidades que se estão a viver hoje em dia no mundo e as técnicas de teatro que gostaríamos de utilizar nessa peça”, explicou Maíra Belati, directora artística do Teatro Areia Preta. À discussão inicial segue-se uma pesquisa que inclui o guarda-roupa a utilizar em palco. “Uma das roupas das personagens reproduz roupa tradicional da Síria, mas outra personagem irá vestir a roupa habitual que veste uma pessoa hoje em dia, dando um pouco para reflectir sobre as pessoas comuns que vemos no nosso dia-a-dia” explica a também actriz.

No final, a mensagem Maíra Belati e Antonio Martínez querem fazer passar é a de que vale a pena ter esperança. Os responsáveis pelo Teatro Areia Preta querem levar o público a crer que a esperança deve ser mesmo a última a morrer: “Tentamos ir mais além do que está a acontecer aqui na terra com estes problemas, esta confrontação entre tantos países e mais além do medo que as pessoas possam estar a enfrentar na sua realidade. Procuramos veicular uma mensagem de esperança, de que há um mais além e que a nossa esperança não está só no que estamos a viver aqui neste planeta”.

