Cuidado com o Kosovo

A China não reconhece a independência do Kosovo. Por isso impediu recentemente que um tratado internacional se aplique entre as Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong e o território balcânico separatista.

João Paulo Meneses

Macau é signatário da Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Atcos Públicos Estrangeiros (ou Convenção de Haia) desde 1969. A República Popular da China não. Isso não impediu que essa e outras convenções assinadas durante a administração portuguesa continuassem a vigorar na RAEM.

O problema é quando alguma das convenções choca com os interesses do Governo Central. E a adesão do Kosovo à Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros veio trazer um problema à China por causa de Macau (e, já agora, de Hong Kong, nas mesmas circunstâncias).

Como a China não reconhece a independência do Kosovo, sentiu-se obrigada a dizer ao mundo que é contra a adesão da antiga região da Sérvia, declarando, junto de todos os países signatários da Convenção, que “levanta uma objeção, para o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong e para o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, à adesão do Kosovo a esta Convenção. A China clarifica que esta Convenção não será aplicada entre o Kosovo e as regiões supramencionadas da China”.

Na prática as consequências são nulas, mas um especialista em direito internacional lembra ao PONTO FINAL que é a primeira vez nos últimos anos que a China se sente obrigada a levantar uma objecção relativamente às suas regiões administrativas especiais, que têm autonomia para assinar convenções internacionais.

BUROCRACIA

Na prática o facto da Convenção de Haia não se aplicar entre Macau e o Kosovo tem efeitos simbólicos. A Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros, assinada na cidade holandesa de Haia a 5 de Outubro de 1961, foi criada para “suprimir a exigência da legalização diplomática ou consular dos actos públicos estrangeiros”, o que se reflecte em casos de nacionalidade ou envolvendo imigração, por exemplo.

Sem a Convenção, a burocracia seria muito maior e sobretudo muito mais demorada, nomeadamente quando se trata de casos sensíveis ou discutíveis. A Convenção assegura a autenticidade dos documentos emitidos por todos os países signatários, de forma a eliminar os actos de legalização de documentos no consulado.

Basta dizer que o Brasil apenas aderiu o ano passado, tendo a entrada em vigor da Convenção sido saudada por todos os brasileiros que residem ou estudam no exterior. É também a Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros que tem permitido aos descendentes de portugueses nascidos no antigo Estado da Índia obter a nacionalidade, de forma simplificada.

KOSOVO

A República Popular da China, aliada tradicional da Sérvia, sempre se opôs à independência do Kosovo (2008). Aliás, a China é, por princípio, sempre contra qualquer tentativa de separatismo. Apesar disso, Pequim mantém um representante diplomático em Pristina (sendo que o Kosovo não possui um equivalente na capital chinesa). O curioso é que a China não atribuiu a esse posto o estatuto de embaixada, mas apenas de escritório…

Já este ano o representante da China na Organização das Nações Unidas interveio no sentido de que seja encontrada uma solução política para o Kosovo, afirmando que a soberania e integridade territorial da Sérvia não podem ser postas em causa.