Crescimento do segmento VIP ligado a valorização da “bitcoin”

O crescimento do segmento VIP em Macau está ligado à valorização da moeda digital “bitcoin”, que ontem foi transaccionada ao valor unitário de 1,736 dólares norte-americanos. A relação é avançada pelo portal especializado em finanças CalvinAyre.com, que não descura a possibilidade da valor continuar a subir.

A relação é estabelecida pelo facto de a moeda virtual ter começado a crescer no mesmo mês em que o segmento VIP de Macau registou um período de expansão, após 29 meses em quebra. Esse primeiro mês de crescimento terá sido em Setembro do ano passado, segundo os dados publicados pelo banco de investimento JP Morgan: “De acordo com a JP Morgan, Setembro foi o primeiro mês de crescimento das receitas brutas do jogo em termos de receita do sector VIP em 29 meses, sensivelmente na mesma altura em que houve uma explosão no montante da moeda bitcoin detida por chineses”, explica o portal CalvinAyre.

“O que pode ter acontecido é que os jogadores VIP estão, ou estavam, a enviar dinheiro para Macau através da compra de bitcoin e depois no território vendiam a moeda a troco de dinheiro”, salienta a publicação, em editorial.

Em Macau existem alguns terminais onde os interessados podem comprar ou vender a moeda virtual. Contudo é igualmente realçado que esta tendência terá abrandado nas semanas mais recentes.