“Camões está em Macau por causa da língua”

Guilherme Oliveira Martins, administrador da Fundação Gulbenkian, defendeu ontem no Porto que a memória de Camões permanece viva em Macau por causa da língua e não o contrário.

Durante a conferência que proferiu ontem na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no âmbito do Congresso Internacional Filosofia e Literatura: entre Portugal e Macau, o administrador da Gulbenkian defendeu que a língua é um garante da persistência da memória no território.

Citando Camilo Pessanha, Guilherme d’Oliveira Martins recordou que o escritor tinha sugerido que se parasse de discutir sobre se Camões esteve ou não em Macau: “Camões está em Macau. Hoje realmente o português está vivo nas circunstâncias que se sabe, e está mais vivo do que nós suponhamos em Macau em 1999”, declarou o antigo ministro das Finanças e Educação.

Oliveira Martins recordou ainda os tempos em que foi ministro da Educação e em que se deparou com “imensas dificuldades” para garantir professores de português em Timor-Leste.

“Não é fácil, muitas vezes temos de combater determinadas inércias, porque havia pessoas que diziam que ia deixar de haver procura do português”, recordou, acrescentando que Xanana Gusmão um dia disse-lhe que quando morrer a língua portuguesa em Timor, morre também o tétum (crioulo asiático de base portuguesa) em Timor-Leste.

Guilherme d’Oliveira Martins participou ontem no Congresso Internacional Filosofia e Literatura: entre Portugal e Macau, que decorreu ao longo do dia na sala de reuniões da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. No encontro foram abordados temas como “Da relação original filosofia-poesia no pensamento contemporâneo português”, “A comunidade que vem? A Lusofonia: da utopia à sombra do real” ou “Porque és um povo que abandona a tua casa – desamparo português”.