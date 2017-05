Associação de Reunião Familiar impedida pela polícia de entregar petição a Zhang Dejiang

Alguns membros da Associação de Reunião Familiar de Macau tencionavam entregar ontem, na Assembleia Legislativa, uma petição ao presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. Foram, no entanto, travados pela polícia, que os manteve retidos num autocarro na Praça Ferreira do Amaral, tendo-os depois conduzido a uma esquadra policial e, finalmente, às Portas do Cerco, contou ao PONTO FINAL a presidente da associação, Lei Iok Lan. A Polícia de Segurança Pública (PSP), em resposta ao portal All About Macau, alega que, numa regular inspecção de autocarro, se confrontou com passageiros que recusaram mostrar a sua identificação, tendo sido conduzidos a uma esquadra.

“Era suposto termos entregue uma petição a Zhang Dejiang às 10 horas da manhã de hoje [ontem], mas não pudemos”, confessou Lei Iok Lan, com um tom que denuncia a indignação. A presidente da Associação de Reunião Familiar explicou que, na mesma manhã, a associação organizou um protesto silencioso que decorreu no exterior do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Lei Iok Lan e alguns dos membros chegaram ao local antes das 10 horas para preparar um tenda onde se tencionavam instalar, tendo sido informados pela polícia de que não poderiam levar cartazes e altifalantes para a entrega da petição na Assembleia Legislativa. Os manifestantes planeavam levar um cartaz onde estaria inscrita a expressão: “Bem-vindo, presidente Zhang nesta visita a Macau”.

Munidos apenas da carta, mais de três dezenas de membros da associação – os restantes permaneceram no protesto silencioso organizado junto às Portas do Cerco – apanharam o autocarro 9A. Chegados à Praça Ferreira do Amaral, alguns agentes da Polícia de Segurança Pública entraram no autocarro e pediram aos residentes em questão – na maioria idosos – que mostrassem o seu documento de identificação, tendo informado os restantes passageiros para que se retirassem da viatura, conta a dirigente.

“Alguns idosos não quiseram mostrar o seu cartão de identificação e perguntaram: ‘Porque é que só fazem a verificação connosco?’. A discussão prolongou-se durante cerca de uma hora. Até que um jornalista me ligou e me disse que Zhang Dejiang já tinha saído da Assembleia Legislativa. Esse jornalista iria encontrar-se connosco”, explicou ainda Lei Iok Lan.

Segundo a dirigente, a polícia terá dado indicações ao motorista do autocarro para conduzir e circular por algumas das artérias da cidade. Depois de uma paragem no Jardim Triangular, a viatura seguiu para o Comissariado Policial nº2, na Avenida Almirante Lacerda. Contudo, os idosos, diz a dirigente, não chegaram a sair da viatura:“Finalmente, pedimos-lhes para nos levarem de volta às Portas do Cerco. Tirei várias fotos, a polícia disse-me para não as divulgar na internet. Depois chegamos às Portas do Cerco, já eram quase 14 horas”.

Numa resposta ao portal All About Macau, a Polícia de Segurança Pública referiu que, numa regular inspecção de autocarro, a maioria dos passageiros recusou apresentar a sua identificação. Os agentes alegam ter pedido aos passageiros em causa para colaborar com as autoridades e que os mesmos recusaram, tendo sido conduzidos a uma esquadra. A PSP diz ainda que, depois de ter sido registada a informação dos passageiros, os deixou partir, não tendo autuado ou acusado ninguém. Elisa Gao.