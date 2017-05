Ásia vai continuar a liderar crescimento económico

O continente asiático vai continuar a chamar a si o estatuto de motor de crescimento da economia global, mas uma tal posição pode estar ameaçada. O Fundo Monetário Internacional considera que, a médio prazo, questões como o proteccionismo ou o envelhecimento da população podem colocar em causa o desempenho das economias asiáticas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou esta terça-feira que a Ásia Pacífico vai continuar a liderar o crescimento mundial apesar de alertar para o risco que representam, a médio prazo, o proteccionismo, o rápido envelhecimento da população e a queda de produtividade.

Segundo a instituição financeira, a região conserva uma perspectiva económica robusta e irá manter o impulso no seu crescimento com uma previsão de 5,5 por cento em 2017 – acima dos 5,3 por cento do ano passado.

Os resultados melhoram a média global, cujo crescimento se calcula em 3,5 por cento em 2017 e em 3,6 por cento em 2018, contra 3,1 por cento do ano passado, afirmou o Fundo Monetário Internacional na apresentação do relatório anual para a Ásia Pacífico.

No documento, a instituição destaca a robustez demonstrada nos últimos anos pelos mercados financeiros da Ásia, mas instou os países da região a tomar medidas face a futuros riscos.

A curto prazo, o FMI advertiu para o risco “substancial” que representa uma eventual mudança em direcção ao proteccionismo relativamente ao qual a região é particularmente vulnerável por causa do grau de abertura comercial das suas economias e de participação na cadeia de abastecimento a nível global.

Também alertou para a incerteza relativamente à política fiscal que os Estados Unidos vão promover e às medidas reguladoras e comerciais que a nova administração norte-americana liderada por Donald Trump pretende impulsionar.

A médio prazo, o Fundo Monetário Internacional assinalou as implicações que o fim do “dividendo demográfico” terá para vários países da Ásia Oriental à medida que a população envelhece. A instituição indicou que o ritmo de envelhecimento na região é superior ao que experimentaram a Europa e os Estados Unidos, advertindo que várias partes da Ásia correm o risco de “se tornarem velhas antes de se tornarem ricas”.

Para isso, o FMI instou a região a proteger os mais idosos com o fortalecimento dos sistemas de pensões, e a favorecer a incorporação no mercado laboral de mulheres e imigrantes para atenuar o impacto do envelhecimento.

O outro risco na Ásia Pacífico prende-se com o abrandamento da produtividade de que padecem sobretudo as suas economias mais desenvolvidas desde o estalar da crise financeira global em 2008.

O Fundo Monetário Internacional advertiu que a falta de melhoria da produtividade tem repercussões no progresso do bem-estar e das condições de vida, exortando os países da região a tomar medidas como potenciar a liberalização e integração comercial.