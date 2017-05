Zhang Dejiang alerta Governo para “as crescentes exigências da população”

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional esteve reunido com o Executivo para um balanço da acção governativa e mostrou confiança no futuro de Macau. Porém, chamou a atenção para as crescentes exigências formuladas pela população. Chui Sai On prometeu melhorar a qualidade de vida dos residentes.

João Santos Filipe

Um território que tem pela frente um caminho de crescimento, com o total apoio do Governo Central, mas que precisa de se preparar para enfrentar os desafios e as crescentes exigências inerentes ao desenvolvimento registado. O cenário foi ontem traçado pelo presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, no início de uma reunião na sede do Governo com os membros do Executivo destinada à avaliação da acção Governantiva.

“As perspectivas para Macau são boas, mas claro que há alguns desafios. Com o desenvolvimento económico também há maiores exigências perante as expectativas da população”, afirmou Zhang Dejiang, sentado ao centro da sala, com Fernando Chui Sai On, a ouvi-lo atentamente do lado esquerdo. “Espero que continuem a reunir-se, a enfrentarem os desafios e a elevar a capacidade de Governação com o objectivo de desenvolver e promover o sucesso do princípio Um País, Dois Sistemas”, acrescentou o presidente do Comité Permanente da APN.

Além do Chefe do Executivo marcaram presença no encontro os responsáveis pelas diferentes tutelas do Governo. Na mensagem com que se dirigiu ao Governo, Zhang Dejiang não esqueceu os presentes: “Estou convicto que com o forte apoio do Governo Central, o vosso empenho, esforço e firmeza na compreensão e implementação do princípio Um País, Dois Sistemas, que Macau vai continuar a desenvolver-se e a alcançar a prosperidade”, frisou.

Num discurso que começou com a entrega aos funcionários públicos da RAEM dos “calorosos cumprimentos” enviados pelo presidente Xi Jinping e pelo Governo Central, o governante chinês elogiou ainda o desempenho do Executivo: “Estamos satisfeitos por ver que o Governo local, sob a liderança do Chefe do Executivo, Chui Sai On, tem planeado e implementado as medidas adequadas às oportunidades desenvolvidas pelo País”, acrescentou.

Chui Sai On promete apoio a políticas nacionais

Antes de ter sido dada a palavra a Zhang Dejiang, o Chefe do Executivo proferiu um discurso em que elogiou os resultados alcançados pela RAEM e prometeu colaborar com a políticas nacionais: “A RAEM irá continuar a reunir os diferentes sectores para manter uma política orientada pelos princípio Macau governado pelas suas gentes, Um País, Dois Sistemas e com um elevado grau de autonomia”, explicou Chui Sai On, em mandarim. “Estamos também empenhados em construir uma sociedade para os jovens e focados no apoio das medidas de desenvolvimento do país. Vamos também concentrar-nos no desenvolvimento da economia de Macau e em melhorar a qualidade de vida da população”, prometeu.

O líder de Macau fez igualmente questão de destacar os feitos alcançados depois da transferências da soberania, assim como a estabilidade social alcançada. Após os discursos, o encontro prosseguiu à porta fechada.