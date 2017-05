Xi Jinping quer potenciar relações com Emanuel Macron

O Presidente chinês, Xi Jinping, expressou esta segunda-feira a vontade de potenciar as relações bilaterais com Emmanuel Macron, que venceu as presidenciais francesas de domingo, e classificou o país europeu como “parceiro estratégico” de Pequim.

“A França foi o primeiro país ocidental que estabeleceu relações diplomáticas com a nova China”, recordou Xi, citado pela agência oficial Xinhua, recorrendo ao termo que descreve a República Popular da China, fundada em 1949. “A China quer esforçar-se em conjunto com a França, um parceiro estratégico, para promover as relações íntimas e duradouras a todos os níveis”, acrescentou.

Xi Jinping afirmou que as relações bilaterais com o país europeu têm um significado estratégico e uma influência internacional “muito importantes” e que se desenvolveram de maneira “sã e estável” durante os últimos anos.

A República Popular da China e a França, ambos membros permanentes do Conselho de Segurança das Organização das Nações Unidas, são países com uma “responsabilidade importante na paz e desenvolvimento globais”, disse Xi. “Manter relações bilaterais estáveis não só favorece ambos os países e povos, mas também a paz, estabilidade e prosperidade mundial”, acrescentou o presidente chinês

O socialista liberal Emmanuel Macron venceu no domingo Marine Le Pen, de extrema-direita, na segunda volta das eleições presidenciais em França, com 66,1 por cento dos votos, contra 33,9 por cento de Marine Le Pen.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi outro dos líderes asiáticos que felicitaram Emmanuel Macron pela sua vitória nas eleições presidenciais de domingo em França: “Parabéns a “Emmanuel Macron pela enfática vitória nas eleições presidenciais francesas. (…) Espero trabalhar de perto com o Presidente eleito” para “fortalecer ainda mais os laços Índia-França”, escreveu Narendra Modi, na rede social Twitter.

O centrista, Emmanuel Macron, de 39 anos, tornou-se assim o mais jovem presidente eleito da história da democracia francesa.