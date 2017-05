Washington e Manila iniciam manobras militares anuais

A edição do “Balikatan”, o exercício militar conjunto que reúne tropas filipinas e norte-americanas teve esta segunda-feira início, ainda que com uma dimensão mais reduzida. As manobras vão-se prolongar por doze dias, limitadas a operações anti-terroristas e de resposta a desastres.

Os exércitos das Filipinas e dos Estados Unidos iniciaram esta segunda-feira exercícios militares conjuntos, limitados este ano a operações antiterroristas e de resposta a desastres. As manobras decorrem ainda com número reduzido de soldados.

A edição de 2017 do exercício denominado “Balikatan” – que significa ‘ombro com ombro’, em tagalo – o primeiro sob a Presidência de Rodrigo Duterte, começou com uma cerimónia na base de Campo Aguinaldo, a norte de Manila, informou o porta-voz das Forças Armadas, Restituto Padilla.

Cerca de 5.300 soldados – 2.800 filipinos e 2.600 norte-americanos – participam nos exercícios que se prolongam por um período de 12 dias.

O número de tropas, aos quais se vão juntar efectivos da Austrália e do Japão, foi significativamente reduzido em relação ao ano passado, quando participaram das manobras 11.000 soldados filipinos e norte-americanos.

Na edição deste ano, o “Balikatan” “vai limitar-se a operações de luta contra o terrorismo e resposta a desastres”, explicou o porta-voz do exército à agência noticiosa espanhola EFE.

Manila destacou o maior navio militar para estas manobras que vão contar, entre outros, com simulacros de evacuações em massa de vítimas e buscas e resgates urbanos nas províncias de Samar, Cagayan, Isabela, Aurora e Nueva Ecija. Em anos anteriores, os dois exércitos ensaiaram situações de guerra, com exercícios de resposta a uma invasão.

Esta edição também não inclui manobras perto do arquipélago das Spratly, no Mar do Sul da China, objecto de disputa territorial entre Manila e Pequim.

A mudança tem lugar depois de Duterte ter alterado a política externa das Filipinas, afastando-se dos Estados Unidos, aliado tradicional, e de se ter aproximado da República Popular da China, país com o qual selou diversos acordos de cooperação e com o qual propôs estreitar laços no domínio da defesa.

Na semana passada, três navios de guerra chineses visitaram as Filipinas – o que não sucedia desde 2010 – para “fomentar a camaradagem e o entendimento entre as duas Marinhas por via da diplomacia naval”, descreveram as Forças Armadas do arquipélago.

O “Balikatan” realiza-se anualmente desde que as Filipinas e os Estados Unidos subscreveram um acordo de defesa mútua em 1951.

Duterte aceitou realizar este exercício, apesar de em Outubro, durante um outro programa de manobras conjuntas, ter prometido que seria o último.