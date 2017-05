Visita de Zhang Dejiang cortou ruas e causou transtornos, acusa o “All About Macau”

Com a chegada do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, Zhang Dejiang, as autoridades do território implementaram um conjunto de medidas de segurança que envolveram não só a interdição de circulação em várias ruas e proibição de estacionamento em vários parques, mas também no acompanhamento dos pedestres. De acordo com a página de Facebook da “All About Macau”, depois de Zhang Dejiang ter deixado o Palácio do Governo, os residentes da zona foram proibidos de se aproximar da sede do Executivo.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...