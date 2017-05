Uma foto por dia

Escamas e esquemas: Funcionários da Alfândega da Malásia mostram escamas de pangolim – um dos animais mais perseguidos do mundo – apreendidas no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. As autoridades malaias apreenderam 712kg de escamas de pangolim, no valor de 9.18 milhões ringgit malaios (cerca de 2,1 milhões de dólares norte-americanos). Um total de 408 kg provieram de Acra, no Gana, transitando pelo Dubai. Outros 304kg eram provenientes de Kinshasa, Congo e transitaram também pelos Emirados Árabes Unidos. Esta foi a maior apreensão registada até agora pelos serviços aduaneiros da Malásia. EPA / FAZRY ISMAIL

