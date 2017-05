Transmac suspende condutor e pede desculpa a passageiros

A Transmac emitiu ontem um pedido de desculpas e suspendeu um dos seus condutores, depois do homem ter sido filmado a empurrar um passageiro que se colocou à frente do autocarro. O vídeo foi colocado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral, obrigando a transportadora a pedir desculpa e a emitir uma declaração em qualifica como “inadmissível” o comportamento do condutor.

O incidente foi confirmado pela Polícia de Segurança Pública, que disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que recebeu uma queixa de um passageiro a quem teria sido negado transporte. O homem, um trabalhador de uma das concessionárias de jogo do território, chegou atrasado a uma paragem e aproveitou o facto do veículo ter parado num semáforo para tentar entrar no autocarro. Perante a recusa do condutor, o passageiro optou por se colocar em frente da viatura, impulsionando uma resposta errática e pouco racional por parte do funcionário da Transmac. Apesar do aparato, ninguém ficou ferido na ocorrência, noticiou a Ou Mun Tin Toi, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.