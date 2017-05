SJM defende que sistema de reconhecimento facial vai prejudicar apostadores

A introdução de um sistema de reconhecimento facial nos terminais de levantamento de dinheiro da Union Pay poderá ter um forte impacto nas contas das operadoras de jogo do território. Esta é pelo menos a perspectiva de Ambrose So. Em declarações à imprensa, o director executivo da SJM Holdings Ltd, defendeu que a medida vai afectar os jogadores, especialmente os do mercado de massas, que carregam vários cartões bancários, bem como os clientes das salas para grandes apostadores que trazem consigo dinheiro vivo. So assume, ainda assim, que os grandes apostadores não recorrem a vários cartões para efectuar levantamentos de dinheiro. Ontem, o Director Executivo da SJM revelou ainda que a abertura do Lisboa Palace será adiada para a segunda metade de 2018. Ambrose So referiu que a empreitada de decoração do empreendimento hoteleiro deveria ficar concluída até ao final deste ano, mas só em Fevereiro o processo deverá ficar concluído. Só depois a unidade deve passar pelos procedimentos de inspecção e licenciamento. Ambrose So garante, contudo, que, apesar do atraso, o custo da obra se mantém nos 36 mil milhões de dólares de Hong Kong.

