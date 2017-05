  SIBS vai criar primeiro sistema interbancário de Timor-Leste

A empresa portuguesa SIBS foi contratada pelo Banco Central de Timor-Leste para implementar o primeiro sistema electrónico interbancário que permitirá aos clientes de todos os bancos que operam no país aceder a uma rede idêntica ao multibanco.

Lançado oficialmente na sexta-feira, o projecto faseado começa, segundo o Banco Central, com a ligação das actuais infra-estruturas dos cinco bancos comerciais que operam no país à plataforma LOOS24, a marca actualmente disponível para os clientes do BNU Timor.

O BNU já tem a funcionar desde o mês passado um esboço da nova rede, o que obrigou a trocar todos os cartões bancários dos seus clientes.