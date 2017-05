Servidor com projecto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau sequestrado por piratas informáticos

Depois de derrapagens no orçamento, atrasos e acidentes mortais, pirataria informática. Um servidor com documentos relativos ao projecto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi alvo de um ataque desferido por hackers. O incidente, que envolveu uma das secções em construção na RAEHK, foi confirmado pelo Governo de Hong Kong apenas dois meses depois de ter acontecido.

Um dos servidores utilizados no projecto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HZMB) foi pirateado no mês de Março por “hackers” que bloquearam documentos, exigiram o pagamento de um resgate e apagaram ficheiros depois das autoridades da vizinha RAEHK terem sido notificadas, noticiou ontem o portal electrónico Hong Kong Free Press (HKFP). O Governo admitiu o incidente passados dois meses de ter ocorrido, depois da informação ter sido avançada pelo jornal em língua chinesa “Oriental Daily”.

O Departamento de Auto-estradas da antiga colónia britânica confirmou ter sido notificado a propósito da ocorrência no dia 2 de Março. Um colaborador interno da obra fez saber que um servidor do escritório onde trabalha foi atacado por “ransomware” – um tipo de “malware” que restringe o acesso ao sistema infectado – e alguns documentos foram encriptados com o propósito de conseguir um resgate. O funcionário cortou a ligação à Internet do respectivo servidor e alertou as autoridades.

De acordo com o portal Hong Kong Free Press, o porta-voz do Departamento de Auto-estradas afirmou que a empresa consultora Ove Arup & Partners Hong Kong assegurou que não havia qualquer informação pessoal dos colaboradores gravada nos servidores utilizados no projecto. O representante garantiu ainda que o incidente não afectou o progresso da empreitada e que o departamento exigiu aos engenheiros e aos empreiteiros a actualização do “software” de segurança da Internet.

Citado pelo HKFP, Roy Kwong Chun-yu, deputado do Partido Democrático, exigiu que o Governo da RAEHK revelasse que tipo de informações estiveram envolvidas no incidente, considerando que a segurança do sistema informático do projecto é “alarmante: “O Governo não consegue sequer fazer correctamente o trabalho mais básico de garantir a segurança da informação”, disse o deputado.

Os trabalhos nesta secção, que abrange a via rápida que liga a HZMB e o respectivo posto fronteiriço situado junto ao Aeroporto Internacional de Hong Kong, arrancaram em Maio de 2012 e prevê-se a conclusão da obra no final deste ano. A empreitada avaliada em 12,9 mil milhões de dólares de Hong Kong.

No ano passado, a empresa Ove Arup esteve envolvida no uso de dados governamentais restritos sem autorização num projecto privado, recorda o portal Hong Kong Free Press.