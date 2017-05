Quatro cantoras taiwanesas juntam-se em concerto que celebra o poder da mulher

Chyi Yu, Michelle Pan, Wan Fang e Shino Lin juntam-se em palco para apresentar o concerto “Power Woman Concert in Macao 2017”. As quatro cantoras de Taiwan irão apresentar ao público de Macau alguns dos temas que as lançaram como artistas a solo, dando a conhecer também as colaborações musicais entre elas. As canções irão versar sobre temas como a identidade feminina, a independência, o amor, relações e família.

Chyi Yu foi a vencedora do prémio Golden Melody na categoria de Melhor Cantora em Mandarim em 1998 e tornou-se conhecida com temas como “The Olive Tree” e “Daylight Avenue”. Michelle Pan viu sete dos seus álbuns entrarem na lista “Taiwan Top 100 Album Chart”. Wan Fang é, além de cantora, DJ e actriz com participações em peças de teatro e filmes como “Sweetheart” e “Leaving Gracefully”. Shino Li tornou-se conhecida pela sua participação no filme “Cape No. 7” e pelos temas “Tempting Heart” e “Music All Night”.

O concerto está agendada para a Arena do Cotai no dia 10 de Junho. Os bilhetes já estão disponíveis nas bilheteiras do Parisian, Venetian, Four Seasons, Sands Macao e Sands Cotai Central.