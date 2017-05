Proprietários do Pearl Horizon manifestam-se à porta da Polytec

Entre as 10 e as 18 horas de ontem, alguns dos investidores lesados no âmbito do caso Pearl Horizon reuniram-se à porta do escritório do grupo Polytec, na Areia Preta. Com o protesto, os manifestantes esperavam atrair a atenção de Zhang Dejiang, presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, que se encontra de visita à RAEM. A concentração vai manter-se durante as tarde de hoje e de amanhã.

Segundo Kou Meng Pok, presidente da Associação de Proprietários do Pearl Horizon, cerca de uma centena de pessoas estiveram presentes. Pelas fotos publicadas pelo grupo no Facebook, pode ver-se que os manifestantes envergavam cartazes onde se lia “Devolvam-nos a nossa casa”, e ainda um caracter chinês em tamanho gigante que significa “injustiça”, em vermelho-sangue: “Queremos que ele se preocupe connosco, para resolver este problema o mais rápido possível”, disse o presidente da associação em declarações ao PONTO FINAL. “O grupo Polytec diz que o resultado do processo judicial ainda não saiu, até prometeu reembolsar, mas só depois de concluído o processo judicial”, acrescentou.

Dois dias antes deste protesto, a associação havia entregue uma petição no Gabinete de Ligação, endereçada a Zhang Dejiang, onde apela a que o Governo encontre uma solução junto da empresa para os empreendedores lesados. A associação já antes havia tentado concentrar-se junto a sete locais da cidade, como as Portas do Cerco, a Torre de Macau, a Sede do Governo ou a Assembleia Legislativa. Nestes últimos três locais, o pedido de concentração foi rejeitado devido à ocorrência de eventos oficiais. E.G.