Pavilhão de Macau na ICIF inspirado na azulejaria portuguesa                                                

O Instituto Cultural (IC) vai instalar o Pavilhão da Criatividade de Macau na 13ª Feira Internacional das Indústrias Culturais da China (ICIF), que decorre de 11 a 15 de Maio no Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen. O pavilhão leva como tema “produtos de design de estilo português”, e tem a cor azul do azulejo português como tom predominante na decoração. Já os stands são construídos à semelhança da estrutura principal de um barco, “disponibilizando bancadas de trabalho diversificadas com os produtos em mostra”, pode ler-se num comunicado enviado pelo Instituto Cultural às redacções. A participação de Macau na feira conta com a presença de 10 entidades culturais e criativas do território. Desde 2006 que o Instituto Cultural tem vindo a gerir a participação do sector cultural e criativo de Macau na ICIF.

