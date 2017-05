Obras de cerâmica de Che Wai Fong em exposição na Fantasia 10 até Julho

A Galeria Fantasia 10 acolhe até meados de Julho uma exposição de cerâmica da artista local Che Wai Fong. Na mostra estão trabalhos que remetem para o universo feminino e para a ânsia da fuga. Com a série “The Breath of Blue and Green”, Che Wai Fong pretende colocar ênfase na questão da sobrevivência dolorosa dos indivíduos no âmbito de uma sociedade onde a agitação e a velocidade são elementos preponderantes. A artista recorre a objectos como navios para representar a vontade de partir.

Che Wai Fong criou obras de contornos homogéneos que retratam a luta entre a perseverança e a impotência da mulher em diferentes níveis de uma sociedade e que retratam ainda a questão da desigualdade entre o feminino e o masculino.

De acordo com um comunicado da galeria Fantasia 10, Che Wai Fong é, para além de artista, professora de cerâmica. Cruzou-se com a arte de trabalhar o barro quando participou num actividade de aprendizagem de técnicas de cerâmica e desde então tem feito da cerâmica a sua forma de expressão artística favorita. A exposição vai estar patente ao público até ao dia 16 de Julho, na Fantasia 10, todos os dias à excepção de Segunda-feira, das 11h às 18h.