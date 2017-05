O processo de desenho encenado por Rui Rasquinho

“Tentative Notebook – Works by Rui Rasquinho” é o título da exposição que o artista plástico inaugura sábado, 13 de Maio, às 16h. Promovida pela AFA – Art for All Society Macau, a mostra exibe um conjunto de trabalhos que vai ter “um ar cru e inacabado” e pretende ser “uma encenação do processo de desenho”, explica o artista.

Rui Rasquinho tem uma nova exposição a solo, de desenho, que vai mostrar cadernos de rascunho e esboços – uns em formato de livro, outros desdobráveis – e desenhos em vários tamanhos, traçados com grafite, tinta e carvão. O acerco da mostra completa-se com um vídeo. A exposição é, essencialmente, “uma encenação do processo” de realização, explica o artista: “Em vez de estar a mostrar uma obra final, uma conclusão, uma tese, estou a mostrar o processo de desenho”, descreve Rui Rasquinho ao PONTO FINAL.

A exposição “vai ter um ar cru e inacabado, desperdícios, peças dispersas, livros preenchidos, desenhos por acabar”, complementa. As obras de arte, os cadernos, os livros, em vez de estáticos, expostos na parede, vão estar dispersos pela galeria, largados aqui e ali, como se ainda estivessem no estúdio e o artista se preparasse para pegar neles a qualquer momento.

A exposição – intitulada, “Tentative Notebook – Works by Rui Rasquinho” – reúne trabalhos realizados pelo artista ao longo do último ano: “São desenhos feitos rapidamente, todos os dias. É uma prática obsessiva e insistente, mas nessa prática há uma hesitação entre a figuração e o abstracto”. Essa hesitação acontece devido à impraticabilidade da abstracção, que é “impossível”, diz o artista: “O processo de busca é possível e pode dar lugar a coisas interessantes, andei nesse interstício a ver em que é que resultava”, ressalva o ilustrador e artista plástico, que vem desde os anos 1990s expondo e desenvolvendo trabalho em pintura, desenho e vídeo. Enquanto ilustrador é colaborador de diversos jornais e revistas em Macau, onde desenvolveu um traço original e uma identidade inconfundível.

“Tentative Notebook – Works by Rui Rasquinho” vem no seguimento do projecto “Scape”, que deu também nome à exposição individual inaugurada em Outubro de 2015. “Scape” é um projecto maior, mais amplo, que o artista vem desenvolvendo há anos, com recurso a técnicas distintas. Estes trabalhos mostram, agora, “uma evolução” desse projecto pessoal. O vídeo engloba-se nesse estudo, abordando a mesma hesitação entre a figuração e a abstracção, mas mostrando os resultados com imagem em movimento: “São dois ‘médiuns’ diferentes que partem de uma mesma ideia e investigação”, acrescenta.

A exposição, que inaugura sábado, às 16h, promovida pela AFA – Art for All Society Macau, mostra os trabalhos de perto, sem a distância imposta pela moldura que envolve as obras de arte: “Somos livres de mexer e virar as páginas dos esboços e cadernos e ‘ler’ as suas notas, expressas sem palavras”, diz o texto da curadoria da exposição, da autoria de Alice Kok, artista plástica e também presidente da assembleia geral da AFA.

A AFA – Art for All Society Macau convidou Rui Rasquinho para realizar esta exposição a solo no espaço de galeria da organização criada em 2007 para promover os artistas locais. É a primeira exposição a título individual que o artista apresenta na AFA, que acolheu já muitas obras de Rui Rasquinho, ainda que integradas em mostras colectivas. A exposição organizada pela AFA – Art for All Society Macau vai ter lugar no espaço de exposições situado no Macau Art Garden, na avenida Rodrigo Rodrigues. A mostra vai manter-se até 11 de Junho.