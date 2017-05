Número de novas matrículas aumentos 79 por cento em Março

O Governo atribuiu, em Março, novas matrículas a 1.667 veículos, o que representa um aumento de 78,6 por cento em termos anuais, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), destas novas matrículas, 1.034 eram de motociclos, o que representa um aumento de 88 por cento em termos anuais.

A DSEC registou uma diminuição de 5,8 por cento de novas matrículas no primeiro trimestre do ano, devido a uma “descida significativa” registada em Janeiro.

Até final de Março, circulavam nas estradas de Macau – com uma extensão rodoviária de 427 quilómetros – 245.310 veículos, mais de metade dos quais de duas rodas, segundo dados oficiais.

Em Agosto do ano passado, 650.834 pessoas viviam em Macau, território com aproximadamente 30 quilómetros quadrados. A densidade populacional do território é uma das mais elevadas do mundo: 21.340 pessoas por quilómetro quadrado em 2016, de acordo com os últimos Intercensos.