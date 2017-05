Motociclistas obrigados a cumprir novas regulamentações de uso de capacete

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) lembrou que os motociclistas e respectivos passageiros vão ser obrigados ao uso dos capacetes previamente aprovados pelo organismo. O apelo foi feito pelo organismo à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a poucos dias da medida entrar em vigor.

Os capacetes devem estar identificados com os respectivos padrões técnicos e tipologia através de uma etiqueta cosida ou colada no interior ou no exterior do capacete. Em caso de perda da etiqueta ou se esta não for legível, o proprietário do capacete em causa incorre no pagamento de uma multa.

A DSAT divulga desde ontem na sua aplicação móvel o separador “Capacete de Motociclos”, onde está descriminada a tipologia de capacetes aprovada pelo organismo ao abrigo da nova legislação.