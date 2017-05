Melco: Crown vende restantes acções a Lawrence Ho

A Melco International, empresa controlada por Lawrence Ho, vai comprar as restantes acções da australiana Crown Resorts na operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, anterior denominada Melco Crown. A revelação foi feita ontem, em comunicado pela Melco, sendo que se espera que a operação fique concluída na próxima segunda-feira.

Esta notícia confirma igualmente a saída de Macau do magnata James Packer, que vê a Melco International passar a deter 51,2 por cento do capital da operadora responsável pelos casinos City of Dreams, Altira e Studio City.

“É com muito orgulho que olho para a última década e reconheço tudo o que alcançamos nesta parceria com a Crown Resorts. Esta transacção coloca um ponto final na parceria mais bem-sucedida do sector do jogo”, afirmou, em comunicado, Lawrence Ho, director executivo e presidente da Melco Resorts & Entertainment.

No comunicado fica igualmente explicado que os antigos parceiros não vão concorrer juntos no processo de atribuição de licenças de jogo em curso no Japão.