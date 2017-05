Governo lança campanha para a recolha de capacetes

A partir de amanhã, o Governo promove uma campanha tendo em vista a recolha de capacetes que não preencham os requisitos mínimos definidos pela nova lei, que entra em vigor a 13 de Junho.

De acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiente (DSAP), vão ser instalados pela cidade 23 postos de recolha onde os residentes poderão abandonar os capacetes que ficarão obsoletos com a entrada em vigor da nova legislação. A campanha vai decorrer até 15 de Agosto e é organizada em cooperação com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Os capacetes recolhidos vão ser armazenados numa primeira fase e depois desmantelados. Após uma selecção dos componentes, os materiais recicláveis vão ser enviados para as regiões vizinhas para que possam ser reaproveitados.