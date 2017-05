Duterte e Xi Jinping conjugam esforços para combater práticas de jogo ilegais

Os governos das Filipinas e da República Popular da China uniram esforços para combater práticas de jogo ilegais. A primeira operação conjunta foi concluída com sucesso e responsáveis dos dois lados reiteram a intenção de continuar a cooperar. O sucesso da operação pode eventualmente traduzir-se no regresso de apostadores VIP a Macau, ainda que Albano Martins tenha as suas dúvidas quanto a esta possibilidade.

Uma inédita união de forças entre os Governos da China e da República Popular da China está a deixar sem margem de manobra os junkets e promotoras de jogo que ofereciam aos grandes apostadores a possibilidade de apostar à distância. O acertar de agulhas foi ontem noticiado pela agência Reuters, que assinala que o combate conjunto ao chamado “proxy betting” se insere na campanha promovida pelo Governo Central com o intuito de controlar a saída de capital do Continente. A iniciativa vai ainda a o encontro da política de combate às drogas, à corrupção e ao jogo ilegal impulsionada por Rodrigo Duterte.

A primeira operação conjunta foi concluída com sucesso no final do mês passado, com a detenção de 99 suspeitos de envolvimento na promoção de portais de jogo online direccionados tanto para o mercado chinês como para o mercado filipino, avançou o portalGGRAsia. As forças policiais chinesas e filipinas procederam ao encerramento de quatro plataformas de jogo online e ao congelamento de mais de mil e cem contas bancárias onde estariam depositados cerca de 10 milhões de dólares americanos provenientes de “ganhos ilícitos”.

As plataformas em questão estavam sediadas nas Filipinas e tinham como alvo os jogadores da China Continental. As autoridades filipinas permitem algumas formas de jogo online, contudo, esta prática é proibida pelo Executivo da República Popular da China.

Citado num relatório divulgado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua, o ministro de Segurança Pública, Guo Shengkun, prometeu continuar a “intensificar as investigações e a combater estes casos”, bem como a promover a “cooperação internacional”.

O chefe da divisão de crime electrónico da Agência de Investigação Nacional das Filipinas, Martini Cruz, revelou à Reuters que para o mês de Maio estão em preparação rusgas que deverão ter por alvo o universo das apostas ilegais e a fraude online com origem nas Filipinas e tendo como alvos apostadores chineses.

As operações conjuntas ainda não tiveram como alvo as “proxy bets” (apostas à distância), permitidas nos casinos filipinos e um dos factores que mais contribuiu para o aumento das receitas do jogo VIP. O grupo Suncity, o principal promotor de jogo a actuar no território, responsável por atrair apostadores chineses ao país, disse à Reuters que 80 por cento das suas receitas eram provenientes de “apostas proxy”. Neste tipo de aposta, um jogador encontra-se num casino e recebe instruções via telefone de um outro apostador que não se encontra presente no local.

Macau proíbe esta modalidade de jogo e na eventualidade do governo filipino decidir adoptar as medidas que vigoram na RAEM, tal poderá eventualmente traduzir-se num regresso dos apostadores VIP da China Continental ao território. A opinião é defendida pelo economista Albano Martins que, contudo, duvida que o governo de Duterte implemente os mesmos mecanismos: “É mais favorável a Macau haver um controlo sobre as Filipinas do que não haver controlo. Agora, se isso de facto se vai traduzir em ganhos para Macau é muito difícil de saber. Vai é traduzir-se em ganhos para a República Popular da China”, defende o economista. Contudo, Albano Martins acredita que este mesmo controlo é dificultado pelo “elevado nível de corrupção nas Filipinas, embora comece a ser uma mensagem enviada aos jogadores que saiam da China para efeitos de branqueamento de capitais fugindo ao controlo do estado chinês”.

Quem vê caras

O Governo de Macau vai introduzir um sistema de reconhecimento facial nas caixas multibanco para os portadores de cartões UnionPay emitidos por bancos da Continente. A medida foi anunciada, recorde-se, no domingo à noite com o objectivo de “garantir a segurança do sistema financeiro de Macau”, avançou o Governo em comunicado

Os portadores dos cartões da rede Union Pay terão que apresentar o bilhete de identidade da China Continental e a sua identidade é depois verificada pela máquina. A implementação da medida será realizada de forma faseada após um período de investigação e análise técnica, não estando prevista ainda uma data limite.

Albano Martins considera que a medida será “limitativa” mas não se mostrou confiante quanto a uma rápida implementação da mesma: “Sendo implementada claro que vai ter efeitos no sentido de minimizar a utilização de fundos por parte de jogadores chineses”, defende o economista.

CVN