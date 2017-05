Discurso de Zhang Dejiang visto como incentivo à diversificação económica

O recurso à expressão “incentivar” durante o discurso de chegada a Macau do Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), Zhang Dejiang, deve ser encarado como um apelo para que o Governo local não se deixe acomodar e continue a envidar esforços para moderar a economia local. Foi desta forma que o vice-presidente da Associação Económica de Macau, Chang Chak Io, interpretou o discurso do governante, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O responsável pela associação sublinhou que nesta nova fase de crescimento económico, impulsionada uma vez mais pela indústria do jogo, que a tentação do Governo se dar como satisfeito com os resultados alcançados pode ser grande. Por isso, no seu entender, a mensagem de Zhang Dejiang vem trazer de novo o foco para a “diversificação moderada da economia” da Região Administrativa Especial de Macau.

Outro aspecto relevante para Chang Chak Io no discurso do presidente do Comité Permanente da APN é o “total reconhecimento” dos feitos alcançados em Macau desde a altura da transferência da soberania. Chang defendeu que Zhang veio a Macau para ouvir os diferentes sectores sobre os progressos feitos e para conhecer, no terreno, as expectativas de quem reside na RAEM. A visita, defende o responsável, é uma forma de inspeccionar o trabalho desenvolvido pelo Executivo local.

Já para o director do Centro de Estudos “Um País, Dois Sistemas”, do Instituto Politécnico de Macau, Leng Tiexun, esta visita é um sinal muito claro da implementação desse princípio. Porém Leng Tiexun explicou, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que ao contrário do que aconteceu nas visitas anteriores de responsáveis chineses que não espera que sejam reveladas novas medidas concretas de incentivo à região.

O responsável também acredita que a visita de três dias serve para recolher as opiniões da sociedade sobre os diferentes assuntos e ajudar o poder central a compreender os vários problemas criados pelas transformações económicas que tiveram o território como palco ao longo dos últimos anos.